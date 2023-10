L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso per la giornata di domani un’allerta gialla per vento. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con possibili raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici, a partire dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore. Si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, dalla tarda mattinata di domani fino alle successive 18-24 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA