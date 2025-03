CIVITAVECCHIA – Un pomeriggio di paura ha coinvolto una turista che, intorno alle 15, passeggiava con il marito nei pressi di Varco Fortezza. La tranquilla giornata è stata improvvisamente interrotta quando la donna, senza preavviso, si è accasciata, suscitando momenti di grande apprensione tra i passanti. Attimi di panico, ma fortunatamente l'accaduto è stato notato da una pattuglia della Polizia locale, che si trovava nelle vicinanze. Le due vigilesse in servizio non hanno esitato ad intervenire: si sono avvicinate alla donna per prestare i primi soccorsi e nel frattempo hanno contattato l'ambulanza del 118, che è giunta sul posto in pochi minuti. I paramedici hanno subito preso in carico la situazione, prestando le prime cure alla donna. Grazie alla rapidità e alla professionalità di tutti gli operatori, il quadro è stato prontamente stabilizzato. Fortunatamente le condizioni della turista non desterebbero preoccupazione. L'intervento tempestivo e coordinato delle forze dell'ordine e dei sanitari ha dunque scongiurato il peggio. Il marito della turista, visibilmente sollevato, ha ringraziato il personale intervenuto, esprimendo gratitudine per la professionalità e la prontezza con cui è stato affrontato l'incidente.