CIVITAVECCHIA – Singolare episodio quello accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sull’Aurelia e precisamente all’altezza della Repubblica dei Ragazzi. In molti hanno segnalato la presenza di alcuni maiali che indisturbati percorrevano il tratto che porta alla struttura di accoglienza, creando una condizione di paura tra i passanti. La presenza di suini che percorrono l’Aurelia senza una guida è sicuramente un fatto insolito che messo in relazione al traffico veicolare che in quella zona procede frequentemente a velocità sostenuta, fa alzare le antenne agli automobilisti. Il rischio incidenti stradali è apparso subito elevatissimo, per questo motivo i passanti hanno deciso di segnalare il problema.