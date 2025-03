ALLUMIERE - Il Pd di Allumiere chiede all'amministrazione comunale collinare "maggiore presenza e più attenzione nella gestione dei servizi".

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Pd, Nicol Frezza ed Enrico Fracassa, insieme a tutti i membri del circolo collinare lamentano "poca attenzione e zero risposte". "Per avere delle risposte sul servizio carente dello Scuolabus - proseguono dal PD di Allumiere - siamo stati costretti a chiedere la convocazione di una commissione ad hoc. In questa seduta di commissione, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, a cui hanno partecipato il sindaco e la vicesindaca, mentre erano assenti tutti i consiglieri di maggioranza che dovrebbero far parte di questa commissione, abbiamo finalmente avuto le risposte. Come sospettavamo non sono stati rispettati i requisiti richiesti da capitolato e da contratto dalla Cooperativa appaltante. Il problema è che le famiglie continuano a pagare per un servizio a singhiozzo, coperto in alcuni giorni in modo assolutamente inaccettabile. Ora la situazione sembra tornata alla normalità, almeno per quanto riguarda lo Scuolabus". I consiglieri comunali di opposizione Frezza e Fracassa insieme agli altri dem evidenziano che: "A livello amministrativo siamo nella totale anarchia. L’ultimo consiglio comunale è stato quello del 23 dicembre, dopo il nulla! Niente di niente. Gli assessori continuano a fare alcune giunte rigorosamente online, possibile che non abbiano il tempo di vedersi 15 minuti tutti insieme? Che poi anche le giunte sono ridotte al minimo storico, l’ultima datata il 20 febbraio, almeno a quanto dice l’albo pretorio disponibile sul sito del Comune. A noi sembra davvero assurdo, al limite di una barzelletta, ma la verità è che c’è poco da ridere".

©RIPRODUZIONE RISERVATA