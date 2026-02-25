LADISPOLI – «Questa maggioranza non ha più i numeri». L’Affondo è dell’intero gruppo consiliare di opposizione che interviene pubblicamente dopo alcune sedute saltate nell’ultimo periodo. «Doveroso da parte nostra informare la città che, per la seconda volta in due settimane, la conferenza dei capigruppo non ha raggiunto il numero legale necessario per fissare le date dei prossimi consigli comunali, a causa dell’assenza di alcuni consiglieri della maggioranza. Da dicembre scorso, i consigli non si svolgono più regolarmente. Situazione che evidenzia, a un anno dalle elezioni, una crisi interna ormai palese». A sottoscrivere la nota Gianfranco Marcucci, Martina Paoli, Silvia Marongiu, Crescenzo Paliotta, Roberto Garau, Daniela Ciarlantini, Amelia Mollica Graziano, Ferdinando Cervo e Alessio Pascucci. «Come opposizione – aggiungono - avremmo potuto garantire con i nostri numeri la regolare adunanza, ma non siamo stampelle di nessuno. È giusto che la città prenda atto della situazione. Non siamo intervenuti anche perché, fin dall’inizio della consiliatura, l’atteggiamento di questa amministrazione è stato di chiusura rispetto a ogni nostra richiesta di collaborazione, come la modifica del regolamento che ha ridotto i tempi a disposizione dell’opposizione per discutere mozioni e interrogazioni».

