ALLUMIERE - Grande successo per lo “Street Food & Sound Festival” che il 10 agosto ha animato il paese con cibo “0 Km” e tanta musica. Tanta la soddisfazione del sindaco Landi e dei delegati Duccio Galimberti e Francesca Scarin in collaborazione con gli altri membri dell'amministrazione comunale, che segnano un ulteriore successo (per il terzo anno di fila). Presenti in piazza tutti i produttori locali che ininterrottamente hanno servito pietanze tipiche, e non, ai tantissimi avventori in fila agli stand. Soddisfazione anche da parte degli artigiani che hanno esposto il loro “mercato artigianale” lungo la via principale del borgo. Protagonista anche la musica con tre gruppi a tema Folk-Rock: i "JUNE" (un gruppo pop-rock formato da giovani musicisti civitavecchiesi vincitori, quest'anno, del Festival di San Romolo) che hanno aperto le danze con grinta da vere rockstar, i "The G.A.N.G." (una rock band marchigiana nata e capitanata dai fratelli Marino e Sandro Severini) che hanno portato alla riflessione idealistica tutti i presenti anche grazie ai loro testi ed infine i "Riserva Moac" (un collettivo folk rock italiano formato da musicisti molisani). A fare da indiscusso protagonista è stato senz’altro il trailer dell’attesissimo Palio delle Contrade, diretto da Fabrizio Antonacci e Luigi Sestili, che ha radunato contradaioli e semplici curiosi in un momento di magica suspense nella piazza cittadina. Una serata imperdibile che ha fuso la buona musica, l'ottimo cibo, ossia il tripode su cui si fonda la festa e tema portante da tre anni, rendendolo un evento che ormai sta diventando tradizione nell'estate allumierasca. «Questo è il frutto di un lavoro sinergico di tutta la nostra amministrazione - commenta il sindaco Luigi Landi - visto che gli amministratori ed i delegati hanno provveduto ad occuparsi di tutti gli aspetti per garantire, anche quest'anno, la riuscita di questo evento unico nel suo genere. Stiamo lavorando per rendere Allumiere protagonista del litorale laziale e, vedendo la mole di persone che si sono riversate nel borgo, direi che ci stiamo riuscendo bene. Convivialità e divertimento sono le parole d'ordine che vogliamo e dobbiamo rispettare». «L'idea nasce dalla necessità di unire l'animo folkloristico del nostro paese all'arte culinaria che lo caratterizza, aggiungendo un pizzico di Rock - hanno aggiunto i delegati Francesca Scarin e Duccio Galimberti - Siamo pienamente soddisfatti della buona riuscita di questo evento che ha attirato molte persone da tutto il litorale. Complice anche il clima gradevole dei monti. Non ci crogioliamo sugli allori - proseguono - perché tutta la nostra concentrazione è rivolta al 15 agosto per la Notte del Cencio, in cui finalmente verrà svelato il fantastico Cencio dell’artista Danila Petrini: momento intimo e clou dei contradaioli ma soprattutto per il 17 agosto, per la Notte in Strada, in cui saranno presenti diversi gruppi musicali capitanati da Adriano Pappalardo ed il famoso Dj Onofri (che presenterà anche il suo libro). A breve daremo ulteriori dettagli, stay tuned».

