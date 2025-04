TOLFA - Il giovane e promettente chef Paolo Mellini, dopo aver lavorato e aver brillato nei migliori ristoranti è pronto a tornare a Tolfa e a dar vita ad una nuova attività di ristorazione nel Borgo collinare. Paolo è cresciuto in una famiglia dove la cucina è un'arte e la mamma e le nonne conoscono bene come esaltare i sapori e far vivere al meglio l'esperienza del gusto. Ha poi studiato, lavorato un po' conoscendo e apprendendo nuovi piatti, nuove tecniche, prodotti diversi. Ora che rientrerà a Tolfa saprà ben mixare l'arte della tradizione tolfetana all'innovazione e saprà di certo dire la sua facendosi apprezzare anche nella sua amata Tolfa.

"Dopo aver girovagato un po’ per l’Italia studiando e cucinando - confessa lo chef Paolo Mellini - credo sia il momento per tornare a casa e vedere cosa può insegnarmi il nostro bel paese e le tantissime nostre tradizioni e ricette che lo caratterizzano. Aprirò a breve un nuovo ristorante nel nostro bellissimo centro storico. Anche io amo Tolfa, credo nel potenziale che ha, nei suoi vari prodotti e nei magnifici ed unici scorci che ci offre. Cerchiamo per questa nuova apertura le seguenti figure: aiutocuoco, cameriere e lavapiatti

Potete mandare la vostra candidatura chiamando al 3200383447 o scrivendo a p.mellini@hotmail.it"

