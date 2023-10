LADISPOLI – L’indagine della Capitaneria di porto sul fiume Vaccina è a una svolta. Quattro persone sono finite nel mirino per lo sversamento di liquami dello scorso febbraio quando i residenti segnalarono dei miasmi insopportabili. Prima venne messa in sicurezza la zona con l’arrivo dell’Arpa Lazio e di Acea, poi i militari, coordinati dal comandante, Cristian Vitale, diedero avvio alle attività investigative per cercare di risalire agli autori degli illeciti. E ora a distanza di tempo si scopre che risulterebbero indagati un funzionario del palazzetto comunale firmatario dell’autorizzazione di un cantiere tra via Sironi e via Yvon De Begnac, un dirigente della municipalizzata unica Flavia Servizi in carica nel 2020, il costruttore e il direttore dei lavori per getto pericoloso di cose. Per quanto riguarda il dipendente del municipio di Ladispoli il capo di imputazione è anche falso ideologico. La Guardia costiera aveva fatto “visita” agli uffici comunali di Ladispoli per avere una mappatura dettagliata dei nuovi appartamenti di recente costruzione ma soprattutto per capire se gli allacci fognari fossero a norma oppure no. Comune che si era messo a disposizione per sistemare le varie allacciature nella fogna pubblica. Ma il vero problema è ciò che era stato realizzato prima. In passato scenari di inquinamento erano stati scoperti a Cerveteri sempre con lo sversamento di liquami nei fiumi.

