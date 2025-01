SANTA MARINELLA – I lavori nell'area ex Fungo interesseranno anche la scala di accesso, non limitandosi alla sola messa in sicurezza del muro di contenimento. E questo rappresenta un primo passo concreto verso una riqualificazione completa dell'intera area.

A darne l'annuncio sono stati il sindaco Pietro Tidei e l'assessore Andrea Amanati. L'area, che ospita oltre 100 posti auto nel cuore della città, è da sempre un punto nevralgico sia per i pendolari che lasciano l'auto vicino alla stazione ferroviaria al mattino, sia per coloro che si recano a fare la spesa nei numerosi negozi del centro durante il giorno.

"In questa prima fase", ha spiegato Amanati, "l'impresa incaricata dovrà mettere in sicurezza il muro, sulla base di una recente perizia, e adeguare la scala per renderla più accessibile".

L'amministrazione è pronta a avviare anche una seconda fase di lavori per completare un intervento di riqualificazione urbana più ampio su tutto lo spazio disponibile, rendendolo più funzionale e piacevole.

"Ci stiamo preparando così ad accogliere i festeggiamenti di San Giuseppe", ha sottolineato il sindaco Tidei, "visto che, come da tradizione, le manifestazioni in onore del santo patrono si svolgeranno anche all'ex Fungo. Il nostro obiettivo è offrire alla cittadinanza un'area sicura, ospitale e gradevole, e intendiamo procedere rapidamente".

