CERVETERI – Legata a un cancello di legno nelle campagne di Pian della Carlotta. Per almeno una notte intera deve aver sofferto la povera cagnolina recuperata per fortuna dai volontari delle zoofile di Fareambiente Cerveteri. Alcuni passanti se ne sono accorti dando subito l’allarme. «Grazie a una coppia che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte – è il commento delle guardi ambientali sul proprio profilo Facebook -, la cagnolina è stata salvata e trasportata in una clinica veterinaria. Dopo aver seguito la prassi di legge, se entro 60 giorni nessuno la reclamerà, potrà essere adottata. Si tratta di una giovane femmina, priva di microchip. Era così stretta da non poter neanche sdraiarsi».

