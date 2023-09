RONCIGLIONE – Proseguono le iniziative del circolo Legambiente del lago di Vico nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della nascita, incontrando importanti realtà del territorio e costruendo relazioni per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e culturale.

Intenti e obiettivi raggiunti con soddisfazione nell’ambito di una giornata che Oracle Italia – importante multinazionale di tecnologia informatica – e Legambiente circolo del lago di Vico – Monti Cimini hanno voluto e organizzato, unendo le forze in una iniziativa di volontariato nella Riserva naturale del Lago di Vico. Oltre quaranta dipendenti Oracle, con famigliari e amici, insieme ai volontari e alle volontarie di Legambiente, hanno rimosso i rifiuti presenti sulla nuova pista ciclabile di Ronciglione, che percorre le sponde meridionali del lago. Contestualmente in località Canale – nel comune di Caprarola – un altro gruppo di volontarie e volontari Oracle e Legambiente ha provveduto alla manutenzione dei tavoli e delle panchine dell’area picnic. «Anche la Riserva naturale del Lago di Vico – che ringraziamo sentitamente per la collaborazione – ha contribuito alle attività previste - fano sapere -concludendo la giornata con una passeggiata nella splendida faggeta di Monte Venere, guidata dal geologo della riserva».