LADISPOLI – Studenti a lezione di legalità con l’Arma dei Carabinieri. Il comandante della stazione locale, Umberto Polizzi e il maresciallo, Sara Venuti, hanno incontrato i ragazzi dell’Alberghiero di via Federici per sensibilizzare la comunità scolastica sui temi del rispetto delle leggi e dell’educazione alla cittadinanza. «Educare alla cultura delle regole per favorire un autentico senso di cittadinanza e appartenenza alla comunità: questo è il nostro dovere di docenti - sottolinea Rosa Torino, professoressa di Diritto ed Economia e referente per i progetti di Educazione Civica -. Sempre più spesso dobbiamo confrontarci con comportamenti scorretti che possono diventare devianti e antisociali se non interviene un’attività di riflessione condivisa. In anni di esperienza abbiamo appreso ormai che risposte esclusivamente autoritarie o punitive non ottengono risultati efficaci. Ringraziamo dunque il comandante Polizzi e il maresciallo Venuti perché i loro interventi ci aiutano a far comprendere il corretto rapporto fra libertà individuale e rispetto delle leggi».

Molti i temi affrontati tra cui la dipendenza dalla droga: la differenza fra droghe leggere e pesanti, gli effetti dell’assunzione di sostanze stupefacenti, i diversi tipi di comportamenti devianti e violenti, i rischi connessi alle cosiddette new addiction come quelle relative ad un abuso dei dispositivi digitali.

