CERVETERI – Ancora una nottata di “passione” sulla A12. Per per consentire lavori di installazione sensori di rilevamento del traffico, dalle 21 di domani alle 6 di venerdì, sarò chiuso lo svincolo di Cerveteri, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia. La società autostradale consiglia di prendere l’Aurelia a Torrimpietra per chi è in viaggio da Roma mentre di uscire a Santa Marinella per chi proviene da Civitavecchia.

