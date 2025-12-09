FIUMICINO – Nel pomeriggio, alla presenza del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del presidente dell’Autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, e del capo del Compartimento marittimo di Roma, capitano di vascello Emilio Casale, si è tenuto un momento istituzionale di rilevanza storica, legato alla gestione degli spazi demaniali del territorio.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha infatti trasferito ufficialmente al Comune di Fiumicino la disponibilità dell’area di oltre 7.000 metri quadrati comunemente nota come ex “Piazzale Mediterraneo”, oggi denominata Piazzale Molinari.

Il conferimento comprende anche i locali dell’ex Stazione Marittima e l’area esterna di pertinenza.

L’atto di consegna è stato formalizzato nel corso della cerimonia grazie alla sottoscrizione dei documenti da parte delle istituzioni coinvolte. Tra i presenti alla cerimonia anche il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, la vicesindaca, Giovanna Onorati, gli assessori Stefano Costa e Angelo Caroccia.

Nel suo intervento, il sindaco ha evidenziato come il passaggio di competenze rappresenti un momento rilevante nel percorso di collaborazione tra enti, che consentirà di programmare nuove iniziative di valorizzazione e di mettere a disposizione della cittadinanza un’area strategica per la crescita e la rigenerazione urbana.

“Ringrazio il presidente Latrofa e il comandante Emilio Casale per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio. La sottoscrizione del verbale di consegna delle aree demaniali marittime rappresenta per noi un segnale significativo di attenzione verso la comunità», ha dichiarato il primo cittadino nel corso della cerimonia.

Il presidente Latrofa, sottolineando l’attenzione rivolta ai porti del network e alle comunità locali, ha ricordato che la formalizzazione dell’atto costituisce “un risultato atteso da tempo e destinato a produrre effetti concreti negli anni a venire, promuovendo un dialogo sempre più aperto e costruttivo tra l’Autorità di sistema e le amministrazioni dei territori interessati.”

“Quello di oggi è un momento formale ma anche simbolico perché testimonia la volontà di garantire pari attenzione e considerazione ai tre porti che compongono la nostra Autorità di sistema portuale” – ha commentato il presidente Latrofa riferendosi a Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino. – Intendiamo ribadire l’impegno ad aprire sempre più il sedime portuale alla città, favorendo un rapporto integrato e collaborativo.”

“Sono certo che il Comune saprà valorizzare questo spazio attraverso interventi mirati, trasformandolo in un’area di grande utilità per i residenti e attrattivo per i visitatori, in un momento in cui Fiumicino si conferma sempre più come una destinazione turistica di rilievo”, ha sottolineato il capitano di Vascello Casale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA