MACCARESE -Non se ne parla molto, ma l’apicoltura sul territorio di Fiumicino è un’eccellenza che rientra nell’ingranaggio dell’economia locale-rurale. Soprattutto nella zona di Maccarese, la lavorazione del miele è improtante. Marco Papi, è uno degli apicoltoi esperti del territorio ed, è il titolare dell’omonima azienda agricola apistica. Quello che svolge è un agri-apicoltura bio da tre generazioni da sempre dedita a produzione, divulgazione, tutela e ricerca con specifico riferimento al mondo dell'ape ed all'ambiente.Perché l’apicoltura è così importante? Come già spiegat, le api sono fondamentali per l'impollinazione di molte piante, comprese quelle agricole. Circa un terzo del cibo che consumiamo dipende dall'impollinazione delle api. Un altro fattore chiave è la biodiversità: Le api contribuiscono alla biodiversità degli ecosistemi. Impollinando fiori e piante, aiutano a mantenere la varietà di specie vegetali e animali. L'apicoltura produce miele, cera, propoli e pappa reale, che hanno molti usi alimentari e medicinali. Questi prodotti sono apprezzati per le loro proprietà nutrizionali e terapeutiche. Importante è anche il fattore della sostenibilità: l'apicoltura può essere una pratica agricola sostenibile, che non solo produce cibo ma promuove la salute dell'ambiente.