BASSANO ROMANO – Tra le opere più significative in corso nel territorio comunale, una spicca per importanza simbolica e valore educativo: la realizzazione del nuovo Polo dell’Infanzia in via del Cerqueto, un progetto che guarda dritto al futuro dei bambini e delle famiglie bassanesi. Finanziata con risorse del PNRR, la struttura sarà moderna, sostenibile, immersa nel verde e costruita secondo criteri all’avanguardia. Non solo un edificio scolastico, ma un ambiente pensato per accogliere i più piccoli in sicurezza, favorendo apprendimento, socializzazione e benessere. «È tra gli interventi a cui teniamo di più – sottolinea il sindaco Emanuele Maggi – perché rappresenta un investimento concreto e duraturo nei confronti dei nostri ragazzi. Vogliamo che crescano in luoghi belli, sicuri, accoglienti, dove l’educazione passi anche attraverso la qualità degli spazi». Il nuovo Polo dell’Infanzia rappresenta così una tappa fondamentale del percorso di rigenerazione urbana e sociale intrapreso dall’amministrazione comunale, con una visione che mette al centro i giovani, la sostenibilità e il diritto all’educazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA