LADISPOLI – Il parcheggio sotto casa dopo aver fatto la spesa, giusto il tempo di scendere per aprire il portone. In pochi secondi però la busta con dentro frutta e verdura era sparita. Un furto a tutti gli effetti che ha lasciato l'amaro in bocca a Massimiliano che si è sfogato sui social. «Che tipo di persona è quella passata sul lungomare Regina Elena che si è approfittata del fatto che una busta di frutta fosse rimasta temporaneamente incustodita, prendendosela?». Tanti commenti per un gesto forse più legato alla disperazione.

