TARQUINIA - Sono entrati nel minimarket dei cinesi, situato nella zona artigianale, in via Enrico Fermi, ma sono stati messi in fuga dalla vigilanza. Ladri in azione in piena notte martedì a Tarquinia. A sventare il colpo una delle radiomobili della società di vigilanza Globo, durante un servizio di perlustrazione e controllo. La guardia giurata ha notato il cancelletto in parte aperto e il lucchetto spezzato, oltre che la porta aperta. Immediatamente ha avvertito la centrale operativa per segnalare l’intrusione. Rimanendo in costante collegamento con la centrale, il vigilantes ha effettuato un’ispezione durante la quale ha notato una persona all’interno del locale”.

La persona si sarebbe qualificata come il proprietario, raccontando che i malviventi, vedendo arrivare la pattuglia della vigilanza, sarebbero fuggiti senza riuscire a rubare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

