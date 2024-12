TOLFA - Il prossimo 18 luglio appuntamento imperdibile a Tolfa per gli amanti dei Manga. A partire dalle ore 10,30, presso il Polo culturale di Tolfa, si terrà un laboratorio di disegno manga per principianti. Il primo laboratorio si è tenuto l'11 luglio ed ha avuto un ottimo riscontro. Le icrizioni sono aperte per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su per un massimo di 10 partecipanti. Per Info e prenotazioni: 3453142518.