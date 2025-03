BAGNOREGIO – Continua il lavoro dell’amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e valorizzare gli spazi pubblici della città. Il sindaco Luca Profili ha annunciato nuovi interventi di riqualificazione in due aree significative del paese.

Nello specifico, gli operai sono attualmente impegnati nella riverniciatura della ringhiera di via Garibaldi, sopra piazzale Battaglini, per restituire all’area un aspetto più curato e ordinato. Un intervento che rientra in un più ampio progetto di manutenzione e miglioramento dell’arredo urbano.

Parallelamente, un’attenzione particolare è stata riservata anche al verde pubblico: nella zona del Quarticciolo sono state piantate 30 nuove ortensie, piante che contribuiranno a rendere ancora più accogliente e piacevole questo angolo del paese.

«La cura e la valorizzazione degli spazi pubblici sono tra le priorità per la nostra amministrazione», ha dichiarato il sindaco Profili. «Interventi come questi non solo migliorano l’estetica del paese, ma contribuiscono anche a renderlo più vivibile per i cittadini e più attrattivo per i visitatori». Il progetto di riqualificazione di Bagnoregio prosegue dunque con determinazione, con un’attenzione costante al miglioramento del decoro urbano e alla qualità della vita dei residenti.

