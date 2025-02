SANTA MARINELLA – “La Terrazza Giuliani tornerà ad essere più bella che in passato e finalmente sarà realizzato un accesso fruibile anche dalle persone diversamente abili. Raggiungere questo obiettivo era la priorità dell’amministrazione comunale”. Lo ha detto il sindaco Pietro Tidei in apertura dei lavori dell’assemblea pubblica che si è tenuta venerdì mattina nella sala consiliare di via Cicerone per presentare il nuovo progetto per la ristrutturazione della terrazza Giuliani. L’incontro è stato promosso per illustrare il nuovo elaborato, per spiegare nel dettaglio le scelte compiute dalla maggioranza, che intende restituire alla città un affaccio sul mare completamente rinnovato, sicuro e soprattutto corredato da una rampa che potrà essere utilizzata anche dalle persone diversamente abili, rendendo così accessibile a tutti anche il sottostante arenile libero. La consigliera Maura Chegia, ha ripercorso le varie tappe che hanno condotto ad approvare un nuovo elaborato, che porterà non solo al ripristino alla terrazza, ma anche alla nascita di un nuovo luogo simbolo, con strutture architettoniche improntate ad uno stile urbanistico minimalista e di basso impatto ambientale, che ben si inseriscono in un tratto di litorale tra i più belli della cittadina balneare.

Tra le soluzioni innovative ideate dal progettista, la realizzazione di una discesa a mare che potrà, in alcuni casi, essere utilizzata da piccoli mezzi per la pulizia degli arenili, ma che costituirà soprattutto una via di accesso alle spiagge per i bagnanti che avranno a disposizione anche una piccola scalinata. I lavori, poi interrotti per cause indipendenti dalla volontà dell’amministrazione, erano iniziati con una procedura d’urgenza e un’ordinanza sindacale con la duplice finalità di eliminare la presenza di un manufatto abusivo pericolante come stabilito a perizie tecniche e realizzare come era stato richiesto anche dagli operatori balneari della zona una rampa verso mare. Le difficoltà riscontrate successivamente nell’ottenere tutti gli iter autorizzativi, sono state faticosamente superate ed ora non resta altro che passare dalla fase progettuale a quella attuativa. E’ intenzione dell’amministrazione far sì che questo affaccio sul mare diventi anche la location più romantica della città, ma soprattutto si sta già pensando a un nuova intitolazione della terrazza. “Ringrazio tutti i cittadini e gli operatori balneari che sono intervenuti – ha detto il sindaco - l’architetto Marasco che ha redatto il nuovo progetto già approvato dalla Giunta e la consigliera Chegia che ha seguito con impegno e determinazione tutto l’iter attuativo. E’ stato compiuto oggi solo il primo ma fondamentale passo che porterà alla totale riqualificazione dell’affaccio sul mare più suggestivo di Santa Marinella”.

