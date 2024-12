TARQUINIA – La Staffetta Lions per la pace fa tappa a Tarquinia. Il Comune della città etrusca, nelle figure del sindaco Francesco Sposetti e dell’assessore allo Sport Sandro Celli, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa proposta dal Lions Club Tarquinia, che si terrà domenica 8 settembre. La staffetta Lions si riunirà a piazza Cavour alle 10,30, per poi percorrere corso Vittorio Emanuele e piazza Giacomo Matteotti e salire alla sala consiliare del palazzo comunale, dove, alle 11, si svolgerà l’incontro istituzionale. Per l’occasione, il sindaco Sposetti firmerà la pergamena itinerante della Staffetta. All’evento parteciperanno, tra gli altri, l’assessore Celli, il coordinatore del progetto Alfredo Riccio, portavoce del governatore del Distretto 108L Salvatore Ianni, la presidente di zona Laura Voccia e la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci. Saranno inoltre presenti la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli, che apporrà anche lei la sua firma, e le delegazioni delle associazioni sportive e di volontariato tarquiniesi. La staffetta Lions si concluderà il 22 settembre a Roma, quando sarà consegnata la pergamena a papa Francesco e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come documento di pace nel mondo.

Ideata e organizzata dal Distretto Lions 108L, la staffetta ha preso il via il 6 luglio dalle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti, e si snoda attraverso Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio, per un totale di 40 tappe. Ogni sosta rappresenta l’opportunità per scoprire meravigliosi paesaggi e vivere l’accoglienza delle amministrazioni locali e costituisce l’occasione per divulgare l’importante messaggio della pace tra i popoli. L’amministrazione comunale e il Lions Club di Tarquinia invitano i cittadini a partecipare, per questo importante momento di riflessione e condivisione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA