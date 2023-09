VETRALLA – «Carissimi studenti, docenti e insegnanti, tutti. Oggi è il 12 settembre, giorno che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vostra straordinaria avventura chiamata “Istruzione”. Mentre ognuno di voi si prepara a varcare la soglia delle aule scolastiche, voglio esprimervi la mia più calorosa vicinanza. La scuola è un faro di conoscenza, un luogo in cui i vostri sogni e ambizioni prendono forma, e le vostre menti si aprono a orizzonti infiniti. Cari studenti, voi siete i protagonisti di domani, e il vostro percorso di apprendimento è la chiave per vivere al meglio il futuro. Non dimenticate mai quanto siete importanti, quanto potenziale avete e quanto possiate contribuire allo sviluppo della nostra società civile. Ai docenti e agli insegnanti va un plauso speciale. Voi siete i custodi del sapere, i mentori delle menti giovani, e i modelli di ispirazione per tutti noi. Il vostro ruolo è fondamentale nel plasmare non solo le menti, ma anche i cuori dei vostri studenti. Grazie per l’impegno che mettete ogni giorno nell’insegnare, ispirare e guidare le generazioni future» Inizia con queste parole il messaggio che il sindaco Sandrino Aquilani ha rivolto ieri agli studenti. «Come sindaco e amministrazione, siamo al vostro fianco lungo questo vostro percorso - prosegue il primo cittadino -. Abbiamo messo a disposizione ogni risorsa possibile per sostenere e agevolare i vostri studi. Siamo determinati a garantire che ogni studente abbia l’opportunità di costruire un bagaglio culturale e professionale solido, che sia la chiave per la realizzazione di sogni e progetti. La scuola, di ogni grado, ordine e conto, è il luogo in cui si forgiano menti brillanti destinate a illuminare il nostro futuro. Ogni corridoio è permeato di storia, di conoscenza e di ambizione. Qui, i vostri sogni di giovani studenti si intrecciano con le leggende del passato, dando vita a storie straordinarie di successo e realizzazione. Molti dei nostri studenti hanno intrapreso il loro viaggio con dubbi e incertezze, ma il cammino li ha trasformati in veri e propri giganti nel loro campo. Ricordo ancora quando un giovane idealista, appassionato di biologia, iniziò i suoi studi con un grande amore per la natura. Ora, quel giovane è diventato un rinomato biologo marino, le cui ricerche hanno contribuito a preservare gli ecosistemi oceanici in tutto il mondo. E non possiamo dimenticare l’ingegnoso studente di informatica che una volta confidò che i computer erano la sua passione. Ora, è uno dei principali innovatori nel campo dell’Intelligenza artificiale, i cui algoritmi rivoluzionari stanno cambiando il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Ma forse la storia più emozionante è quella di una giovane poetessa che sognava di scrivere versi che avrebbero toccato il cuore delle persone. Oggi, le sue parole adornano le pagine di libri di fama mondiale, e le sue poesie sono un faro di ispirazione per milioni di lettori in tutto il mondo. Questi sono solo alcuni esempi di come la scuola è una fucina di talenti, una fonte inesauribile di conoscenza e un luogo in cui i sogni possono diventare realtà. Ricordate sempre che l’educazione è un’arma potente, e la scuola è il luogo in cui potete affilare questa arma. Siate affamati di conoscenza, abbiate fiducia nelle vostre capacità e non smettete mai di perseguire i vostri obiettivi. Il mondo ha bisogno di voi, delle vostre idee e del vostro entusiasmo. Auguro a ciascuno di voi un anno scolastico ricco di successi, scoperte e crescita. Insieme, possiamo costruire un futuro luminoso e promettente per tutti. In bocca al lupo e avanti con determinazione - conclude Aquilani - ! Con affetto e riconoscenza di tutta l’amministrazione comunale di Vetralla».