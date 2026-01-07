CIVITAVECCHIA – «La notizia della scomparsa di Rolando La Rosa colpisce profondamente la nostra comunità. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia esprimo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

Lo dichiara il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene all’indomani della scomparsa dell’ex consigliere comunale.

«Rolando La Rosa – prosegue – ha servito le istituzioni con dedizione ( nella Polizia di Stato e poi come consigliere comunale), portando nella vita pubblica un tratto umano fatto di schiettezza, disponibilità al confronto e attenzione ai bisogni concreti delle cittadine e dei cittadini, con un impegno rivolto con particolare determinazione ai temi sanitari. Civitavecchia perde una figura conosciuta e apprezzata, che ha lasciato un segno nel dibattito civico e nelle relazioni della città, anche nel mondo dello sport. In questo momento di dolore ci uniamo al lutto dei suoi cari: che la terra gli sia lieve».

