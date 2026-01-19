CIVITAVECCHIA – Si è celebrato in Cattedrale il 155° anniversario della Polizia Locale di Civitavecchia, un appuntamento solenne che ha unito il momento istituzionale al bilancio dell’attività svolta e al saluto al comandante Ivano Berti, che dal primo febbraio assumerà un nuovo incarico a Bassano del Grappa. Una cerimonia sentita, alla presenza delle autorità cittadine, che ha voluto rendere omaggio all’impegno e alla professionalità dimostrati dal comandante e da tutto il Corpo negli anni al servizio della città.

I numeri raccontano un’attività intensa e capillare. Nell’ultimo periodo sono stati elevati oltre 17mila verbali, con un introito superiore a 1,1 milioni di euro, anche grazie ai controlli elettronici su velocità e semafori. Importante l’azione sulla sicurezza stradale, con quasi 5.800 punti patente decurtati, 203 incidenti rilevati – uno dei quali mortale – e un costante lavoro di gestione della viabilità, tra ordinanze, permessi ZTL e contrassegni per disabili. Non è mancato l’impegno sul fronte ambientale ed edilizio, con centinaia di accertamenti, verbali per errato conferimento dei rifiuti, denunce per reati ambientali e controlli mirati supportati da fototrappole e videosorveglianza.

Ampio anche il raggio d’azione amministrativo e di polizia giudiziaria: migliaia di accessi agli atti, notifiche per la Procura, pratiche istruite per gli uffici legali, controlli su mercati e attività commerciali, verifiche igienico-sanitarie e un numero significativo di interventi gestiti dalla centrale operativa. Centrale il rapporto con i cittadini, testimoniato dalle oltre 12mila pratiche protocollate e dall’attività quotidiana di front office.

Rilevante l’investimento nella prevenzione e nella formazione, con ore dedicate all’educazione stradale nelle scuole – che hanno coinvolto più di 1.300 studenti – e oltre mille ore di corsi per l’aggiornamento del personale. Durante la celebrazione è stato anche ricordato il percorso di rafforzamento dell’organico, con nuove assunzioni già effettuate e ulteriori ingressi previsti a breve.

A chiudere la cerimonia, le parole del sindaco Marco Piendibene, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione di continuare a investire sul Corpo: «Esprimo un ringraziamento alla Polizia Locale per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e senso del dovere nella nostra città».