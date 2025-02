FIUMICINO - Conosciuto anche come “caserma verde” il Centro Tecnico Rifornimenti(CTR) di Fiumicino è il luogo in cui si creano le condizioni affinché le missioni possano avere successo, si organizza il materiale di chi andrà in missione, se ne controlla l’efficienza. Insomma, più che il braccio armato dell’Aeronautica il CTR è la mente che analizza, il cuore che rassicura, l’occhio che controlla. Nel 1949 sulle infrastrutture di antico zuccherificio, furono fondati il VI e il X Deposito centrale dell’Aeronautica.

Più nel dettaglio è alle dipendenze del Servizio dei Supporti e assicura l’acquisizione, il rifornimento e la gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, carbolubrificanti auto/avio e ossigeno avio, controlli chimico/fisici, antincendi, C.B.R.N., fotografico e tipografico, garantendo l’assistenza tecnica, logistica e doganale agli Enti ad ai Reparti di tutta la Forza Armata.

Il CTR quindi, è il centro nevralgico per la logistica della Forza Armata e sovlge silenziosamente un’attività imprescindibile per assicurare la piena operarività dei reparti: ci sono uffici, magazzini e centri tecnici dove ogni cosa viene accuratamente vagliata prima che diventi operativa; dagli appalti alla manutenzione mezzi; gestisce l’acquisto dei carbolubrificanti per i mezzi, il carburante per i velivoli, i fumi colorati della pattuglia acrobatica che tanto ci fanno sognare. Gestisce l’acquisizione e la distribuzione degli apparati antincendio e fotografici.

Ma tra le attività istituzionali che quotidianamente l’Aeronautica Militare assicura al servizio della popolazione, ci sono anche le molteplici iniziative solidali e il trasporto sanitario d’urgenza che riveste un ruolo predominante per numero di missioni condotte annualmente.

I reparti di volo dell’Aeronautica Militare, infatti, sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese.