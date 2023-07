LADISPOLI - La tecnica è sempre quella. Aspettare la vittima al parcheggio del supermercato e avvicinarla con la scusa di volerla aiutare o “avvertirla” che le è caduto qualcosa in terra. Ed è questa la tenica utilizzata ieri mattina nel parcheggio di un supermercato in viale Europa. Vittima una donna che in un attimo si è vista portar via la borsa contenente documenti ed effetti personali. Non ha fatto in tempo ad accorgersi che tutto le era sparito, che i due avevano già fatto perdere le loro tracce. Già nei giorni scorsi un episodio simile si era verificato in un supermercato a Palo laziale.

