CERVETERI - Una lunga giornata di solidarietà e di impegno per il prossimo, per chi è solo, per chi si trova in una situazione di disagio economico e sociale. Sabato 5 aprile per l’intera giornata i volontari della Croce rossa Italiana saranno infatti impegnati in una maxi raccolta alimentare davanti i supermercati di Cerveteri Carrefour, in largo A. Loreti n.2 e Conad City in largo Almuneacar. Tutti i prodotti raccolti andranno a comporre i pacchi di generi alimentari con cui la Cri assiste centinaia di famiglie di Cerveteri e non solo. «Una giornata speciale, un momento in cui riservare un pensiero, un piccolo ma allo stesso tempo grandissimo gesto verso chi ne ha bisogno, chi è più solo, verso chi si trova in una situazione di difficoltà economica – ha detto la presidente del Comitato Santa Severa-Santa Marinella, Rosanna Saba – insieme alle attività di prevenzione, formazione e assistenza, la consegna di aiuti all’utenza più fragile del territorio è una delle attività principali del nostro comitato e in generale di Croce rossa italiana. Siamo chiaramente consapevoli che non sarà un pacco alimentare a risolvere tutti i problemi delle famiglie del nostro territorio, ma lo consideriamo, soprattutto in prossimità della Pasqua, un aiuto importante e concreto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA