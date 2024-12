SANTA MARINELLA - La città è pronta a diventare un punto di riferimento per il turismo lento, grazie al progetto "Cammino di Hasekura". Il Comune, che ha sostenuto l'iniziativa fin dalle prime fasi, è ora vicinissimo alla realizzazione di un'importante novità che riguarda anche altre città del litorale, la convenzione con l'associazione Variante Cimina della via Francigena ETS e la successiva installazione della segnaletica turistica lungo il percorso, che collegherà Civitavecchia a Roma, passando per Santa Severa, Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino. Il Sindaco Pietro Tidei, ha espresso grande soddisfazione per il passo avanti.

“Abbiamo creduto in questo progetto fin dall'inizio – dichiara il Sindaco – convinti del valore che il Cammino di Hasekura può portare al nostro territorio. Questo è un progetto che valorizza la storia, la cultura e la bellezza dei nostri luoghi, ma soprattutto promuove un turismo sostenibile che rispetta l'ambiente e le tradizioni locali in vista del Giubileo del 2025. E’ una occasione imperdibile di sviluppo e di promozione del territorio”. Il prossimo passo, che segnerà un momento importante per l'avvio operativo del Cammino, sarà la firma della convenzione con l'associazione incaricata di installare la segnaletica turistica, elemento chiave per orientare i pellegrini e i turisti lungo il percorso. La segnaletica, che sarà realizzata secondo criteri esteticamente e funzionalmente adatti al contesto, contribuirà a creare un'esperienza di viaggio unica per chi deciderà di percorrere il cammino. “Continua il percorso avviato con la delibera di giunta del luglio scorso – aggiunge l’assessore alla cultura Gino Vinaccia – con la quale abbiamo aderito alla proposta dell’associazione Variante Cimina della via Francigena Ets ideatrice del Cammino di Hasekura e dei Martiri Giapponesi da Civitavecchia a Roma. L’obiettivo che ci siamo dati con l’adesione a questo progetto è quello di cogliere l’opportunità, offerta dalla celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del prossimo anno, per valorizzare e promuovere le risorse storico - culturali presenti sul nostro territorio, oltre che le realtà produttive, enogastronomiche tradizionali e artigianali presenti nella nostra città. Stiamo lavorando per la sottoscrizione di una convenzione con la stessa associazione ideatrice del progetto già approvato dal Ministero competente con proprio decreto”. Con l'installazione della segnaletica, il Cammino di Hasekura sarà pronto ad accogliere i pellegrini, promuovendo un turismo, come detto, rispettoso e sostenibile, in linea con le esigenze di sviluppo e valorizzazione del territorio e promuovendo, allo stesso tempo, le infinte ricchezze storiche e archeologiche disseminate lungo tutto il litorale, così come auspicato anche dalla delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli. “Attraverso questa importante iniziativa – conclude la Fratarcangeli – siamo convinti che vi sarà un incremento di visitatori, italiani ed esteri, appassionati e curiosi, che lungo il cammino troveranno numerosi reperti archeologici, su cui spicca, ovviamente Castrum Novum. E’ l’occasione per dare una spinta positiva al turismo e alla valorizzazione dei nostri luoghi, così ricchi di storia, arte e cultura. Da delegata al marketing territoriale non posso che lodare e supportare questa bellissima iniziativa”.

