FIUMICINO - Nella chiesa Stella Maris di Fiumicino, gremita di persone, parenti ed amici si sono svolti ieri i funerali di una figura molto conosciuta in città ed in periferia: Anna Cau, che da anni prestava servizio volontario presso l’Associazione Abbraccio, anche come presidente e coordinatrice della medesima. L’associazione è una lodevole organizzazione volontaristica che si occupa dei soggetti più fragili della nostra comunità, siano essi malati oncologici, che portatori di altre patologie od anche solamente in difficoltà per varie cause. Una donna generosa, che ha anteposto le problematiche altrui alla propria salute, soffrendo anche lei di una malattia che l’ha portata poi a soccombere. Fino all’ultimo giorno della sua vita ha continuato ad interessarsi, a spendersi, a soffrire e ad offrire il proprio tempo, affetto e lavoro, per l’aiuto al prossimo. Ha sempre voluto dimostrare a tutti che con l’amore, il sorriso e la condivisione dei propri problemi molto spesso si riesce a superarli e quasi sempre ad affrontarli in una luce diversa. Ultimamente Abbraccio ha esportato il suo aiuto e le sue metodologie di intervento anche nella periferia di Fiumicino, avviando a Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella una collaborazione con “I Due Liocorni”, altro gruppo di volontari.