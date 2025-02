TOLFA - Imperdibile appuntamento domenica 9 febbraio alle ore 21 al Teatro Claudio con il Collettivo La Banda che delizierà le orecchie di tutti con "La Buona Novella", uno spettacolo per ricordare il grandissimo cantante Fabrizio De Andrè". Guidati dal barratore Matteo Agozzino e dai musicisti Riccardo Schioppa, Giampiero Boncordo, Mauro Agozzino, Dario Menditto e Piergiuseppe Agozzino. Lo spetacolo ripercorre la genesi di "La Buona Novella", uno dei dischi più belli e controversi del cantautore genovese.

La Buona Novella è un disco controcorrente per la sua epoca, sia per la tematica trattata nelle liriche sia per le atmosfere sonore concepite dal Faber (De Andrè è conosciuto anche con l'appellativo di ''Faber" che gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome) e dagli artisti che ne presero parte.

"Durante lo spettacolo - spiega Giampiero Boncordo chitarra e voce del gruppo - avrete modo di ascoltare i brani che compongono il disco in un'original chiave acustica; leggerete le parole del grande poeta ed ascolterete storie, aneddoti e curiosità inaspettate su un album considerato dalla critica una delle vette artistiche raggiunte da De Andrè".

Quello di domenica al Claudio, quindi, sarà un vero e proprio viaggio tra musica e parole alla scoperta di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. A rendere unica la serata saranno gli eccezionali componenti del Collettivo La Banda, una formazione musicale che è nata da un gruppo di amici con la passione in comune per la musica ed in particolare per i grandi cantautori italiani. Al gruppo, composto inizialmente da Matteo Agozzino (nel ruolo di narratore), Piergiuseppe Agozzino (voce, tastiere), Mauro Agozzino (chitarra), Giampiero Boncordo (voce, chitarra) e Dario Menditto (chitarra) si è poi aggiunto definitivamente il Maestro Riccardo Schioppa (pianoforte, basso, voce). Nel 2023 si è poi inserimento nel Collettivo La Banda il Maestro Emanuel Elisei (clarinetto, sax).

Negli anni il gruppo ha tenuto concerti in vari teatri del territorio riscuotendo sempre grande successo e ottenendo ovunque il sold out. La Banda, tra l'altro, ha ottenuto ottimi riscontri anche con: “Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori: il racconto del tour”: anche questo spettacolo lo hanno portato in scena riscuotendo grande successo ed apprezzamenti per quanto riguarda la "Buona Novella" la Banda l'ha già portato in scena a Tolfa nel 2024, presso il Teatro Claudio. Il gruppo salirà sul massimo palco di Tolfa per deliziare tutti il prossimo 9 febbraio alle 21 con questo meraviglioso spettacolo la "Buona Novella".

L’idea di questo imperdibile spettacolo è opera del narratore Matteo Agozzino: proprio lui ha riunito tutti quanti ed è lui che racconterà i fatti de “La buona Novella”, partecipando anche in alcuni brani come musicista.

"Cosa aspettarsi? Lo spettacolo si presenta con la formula dello storytelling - spiega Giampiero Boncordo chitarra e voce del gruppo ossia del vero e proprio racconto del disco attraverso storie, aneddoti, curiosità e fatti storici legati al personaggio di De André ed alla genesi dell’album. Ovviamente durante lo spettacolo saranno riproposti dal vivo anche i brani che lo compongono, reinterpretati dai vari musicisti". Quella del concerto a Tolfa è una data da non perdere perché per il momento il Collettivo La Banda non ha tour in programma. Dal Collettivo La Banda c'è l promessa che provernno a riproporre lo spettacolo anche in altri luoghi: "Così come abbiamo sempre fatto - prosegue Boncordo - laddove troviamo teatri e/o strutture simili che siano interessati ad ospitarci. Ringraziamo il Teatro Claudio anche in virtù del fatto che l'altro spettacolo che avevamo portato lo scorso anno era andato molto bene. Ci aspettiamo e speriamo che vada bene anche questo quest'anno sia in termini di pubblico in sala, sia in termini di apprezzamento: ci sarà sicuramente un pubblico di appassionati di De André senza dubbio e speriamo ovviamente anche molti amici e conoscenti. Invitiamo tutti a venire".

Per info e prenotazioni chiamare al 3407116451 o al 3385673416. Costo dei biglietti 10 euro (intero) e 8 euro per il biglietto ridotto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA