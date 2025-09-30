LADISPOLI – Svelate le date della prossima Sagra del Carciofo Romanesco che soffierà le sue 73 candeline. L’appuntamento si terrà dal 10 al 12 aprile 2026. Lo ha annunciato il primo cittadino. «La manifestazione simbolo della nostra comunità e della sua vocazione agricola – dice Alessandro Grando - si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile, trasformando ancora una volta il cuore di Ladispoli in un palcoscenico di sapori, colori e tradizioni. L’organizzazione sarà affidata alla Pro Loco guidata dal presidente Claudio Nardocci, in collaborazione con l’assessorato al Turismo diretto da Marco Porro. Il programma sarà come sempre variegato, con spettacoli, attività culturali, degustazioni e momenti di intrattenimento». Per tre giorni le vie e le piazze della città ospiteranno stand gastronomici, mercatini artigianali, specialità provenienti da ogni regione, laboratori e tante iniziative pensate per grandi e piccoli. «La Sagra – prosegue Grando - non è soltanto una festa; è un momento di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, in cui la comunità si ritrova, si emoziona e celebra insieme le tradizioni e i sapori che ci rendono unici, grazie dell’instancabile impegno dei nostri agricoltori. Nelle prossime settimane saranno diffusi ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione per gli espositori». Il Re Carciofo lo scorso anno ha ottenuto pure il marchio “Sagra di Qualità”. Un riconoscimento importante in Senato, da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, quello ottenuto da Ladispoli. Una fiera cresciuta sempre di più nel corso degli anni e che si prepara già sin da ora ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori per un appuntamento irrinunciabile anche per chi arriva da oltre i confini regionali.

