S. MARINELLA – Si sono conclusi qualche giorno fa i lavori di abbattimento di alcune parti del ristorante di S. Severa l’Isola del Pescatore, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato emessa il 30 giugno scorso. I titolari della società gestrice del locale hanno quindi adempiuto all’imposizione del massimo consesso giudicante, di demolire la copertura della sala di ristorazione. Come ormai noto, a seguito dell'ordinanza di demolizione emessa dagli uffici comunali, la società si era opposta con diversi ricorsi sia al Tribunale amministrativo regionale sia al Consiglio di Stato. Successivamente alla sentenza, in tempi brevi si è chiusa la vicenda, iniziata a seguito di una richiesta formale di sopralluogo pervenuta all'amministrazione comunale nel febbraio del 2020 da parte dell'Agenzia del Demanio per l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura dell’Isola del Pescatore. L’attività congiunta di verifica e controllo, con l'Agenzia del Demanio, la Capitaneria di porto, la Regione Lazio e con il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ha portato all'emissione da parte degli uffici comunali dell'ingiunzione di demolizione per abuso nell'ottobre del 2020. Dopo 5 anni, dunque, si è chiude questo capitolo, con l'ottemperanza all'ingiunzione emessa dal Comune di S. Marinella e cioè l'abbattimento totale della struttura realizzata abusivamente. Resta il rammarico che una trentina di dipendenti del locale non potranno più conservare quel posto di lavoro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA