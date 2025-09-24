TARQUINIA - L’arte e la creatività protagoniste a Tarquinia con la XXVI edizione di “Io pittore per caso”, in programma sabato 27 settembre 2025. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile e la cooperativa sociale Alicenova.

«Con questa manifestazione – sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Sara Corridoni – vogliamo valorizzare la creatività dei bambini e dei ragazzi, stimolare la partecipazione attiva e offrire momenti di socialità attraverso il linguaggio universale dell’arte».

“Io pittore per caso” nasce per dare spazio al talento spontaneo, al piacere di dipingere e al desiderio di condividere con la comunità la bellezza dei colori e dell’immaginazione.

L’iniziativa è aperta a pittori amatoriali che potranno trasformare piazza Cavour in una grande galleria d’arte a cielo aperto.

Il sabato prenderà il via con i laboratori creativi per bambini, dalle 10,30 alle 12,30. Proseguirà

il pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30, con il concorso di pittura dedicato al tema “Scorci di Tarquinia etrusca e medievale” diviso in due sezioni: la prima per i bambini fino a 11 anni, la seconda per i ragazzi da 12 anni in su. A seguire, spazio ai momenti d’intrattenimento di Konsu animazione, dalle 17,30 alle 18,30, e alle esibizioni di ballo dell’Asd Sunflower Academy, alle 18,30. L’iniziativa si concluderà alle ore 19 con la premiazione dei vincitori.

La giornata avrà anche una forte valenza solidale, grazie alla partecipazione dell’associazione Autismo Cuori Blu Aps Tarquinia, che porterà all’evento la testimonianza delle proprie attività a sostegno di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Per iscriversi al concorso è possibile scrivere a cag.informagiovani@gmail.com. Per informazioni il numero di telefono è 0766 849282.

