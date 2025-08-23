LADISPOLI – Basta seguire la pagina Facebook delle guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli. La media ormai è di quasi un intervento al giorno rispondendo alle chiamate che arrivano dai cittadini per l’invasione di vespe, api e calabroni. Mentre per le api la situazione sembrerebbe meno preoccupante, l’allarme c’è invece per le Vespe Orientalis che in qualche modo stanno colonizzando gran parte dei quartieri. Si infilano ovunque. Sotto ai tetti, all’esterno delle verande di abitazioni e attività commerciali, sui cancelli. Sono attirate anche dai rifiuti organici lasciati di fuori. Persone hanno raccontato di aver trovato dei nidi con migliaia di insetti al rientro dalle loro vacanze. «Un fenomeno direi in grande crescita – spiega Piero Ciancamerla, presidente di Fareambiente Ladispoli – probabilmente favorito dalle alte temperature. Di media, dall’inizio dell’estate, abbiamo ricevuto almeno una chiamata al giorno per intervenire in sicurezza. I nidi che creano le vespe sono misti a saliva, cartone e legno, si mangiano gli insetti, anche le api, vanno sui rifiuti abbandonati, come frutta, specialmente mele e pesce. Il consiglio che diamo sempre ai cittadini e a chi ci contatta è di non avventurarsi con spray che si vendono al supermercato. Non bisogna improvvisare perché in prossimità di un nido possono utilizzare il loro pungiglione come arma di difesa e pungere più volte. All’interno della nostra associazione ci sono apicoltori esperti che sanno come fronteggiare l’emergenza». Negli ultimi due giorni altri due interventi, uno per le api e invece un altro per un grosso nido di calabroni.

