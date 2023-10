ORTE - Talete Spa comunica che il 4 ottobre verrà effettuata una importante riparazione della condotta. I lavori inizieranno alle 8 e si renderà necessario interrompere il servizio idrico nelle seguenti zone: zona Petignano, zona Caldare zona Pip e zone limitrofe. Vista la particolare ubicazione dell’intervento di renderà obbligatorio chiudere la corsia di destra, in direzione Amelia, con l’installazione di segnaletica semaforica per il senso unico alternato. Per tutta la durata dell’intervento e durante il ripristino del flusso idrico, si potrebbero verificare fenomeni di abbassamento di pressione e casi di torbidità in rete.

