LADISPOLI – Anche la chiesa si muove organizzando incontri sulla Ia. È il circolo Laudato Si’ Sacro Cuore ad annunciare un incontro speciale dal titolo "Intelligenza Artificiale e Metaverso", che si terrà il 5 aprile alle 16.00 presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù. L’evento di via dei Fiordalisi fa parte del ciclo di incontri "Osservatori Integrali dell'Oikos", che mira a connettere gli obiettivi dell'Agenda 2030 con la realtà sociale del territorio. Durante il corso, il relatore Giacinto Spinillo, esperto di intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity, esplorerà come il metaverso e l'IA possano influenzare la vita quotidiana di tutti i cittadini. Spinillo, laureato in Informatica e con una carriera che include esperienze presso i Bell Labs negli Stati Uniti, condividerà la sua visione su come queste tecnologie possano diventare strumenti supporto per la lotta al cambiamento climatico. «È fondamentale utilizzare queste tecnologie con discernimento – spiega Spinillo - per non perdere il contatto con la realtà e la comunità».

Per ulteriori informazioni, contattare circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA