LADISPOLI – Prima l’affondo del preside della Corrado Melone dopo la scritta sessista contro la prof. Ora però, finito lo sfogo, si passa alle azioni concrete per cercare di individuare il responsabile che l’altra mattina si è recato nel bagno per insultare la propria docente probabilmente per un voto basso. Si tratterebbe intanto di uno studente delle medie, probabilmente di terza, che se individuato potrebbe pagare dal punto di vista disciplinare. «Ormai siamo vicini a scoprire l’autore – rincara il dirigente scolastico Riccardo Agresti – il campo si è notevolmente ristretto a tre o quattro studenti delle medie perché in quel piano dell’edificio ci sono solo due classi, quindi non credo possa essere difficile arrivarci. Anzi, la stessa professoressa forse ha già capito. In quel caso ovviamente scatteranno le azioni disciplinari previste, vedremo». Sono ore frenetiche dunque nel plesso di piazza Falcone e intanto i genitori interverranno a scuola per ripulire quella scritta. Un gesto simbolico riguardo a una vicenda che comunque è stata mal digerita da tutti, soprattutto dal preside che ha scritto una lunga lettera a riguardo.

