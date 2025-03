FALERIA - «Nell’ambito del proprio impegno verso la trasparenza e con la volontà di tenere costantemente informata la cittadinanza, Talete desidera fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma di installazione dei nuovi contatori smart nel comune di Faleria, avviato a metà febbraio». Così, in una nota, la società.

L’introduzione di questa tecnologia all’avanguardia rappresenta un importante investimento per migliorare l’efficienza e la trasparenza del servizio idrico offerto ai cittadini di Faleria. Grazie ai nuovi contatori smart, sarà possibile ottenere letture precise e in tempo reale, eliminando la necessità di stime e offrendo ai cittadini la possibilità di monitorare i propri consumi con maggiore accuratezza. Un altro vantaggio significativo è rappresentato dal rilevamento precoce di eventuali perdite nella rete, che permetterà di effettuare interventi tempestivi e di contribuire attivamente alla riduzione degli sprechi idrici. Infine, i dati raccolti da questi dispositivi, forniranno a Talete uno strumento prezioso per l’ottimizzazione della gestione della rete idrica, consentendo di migliorare la distribuzione dell’acqua e di pianificare interventi di manutenzione in modo più efficace e mirato.

Ad oggi, l’installazione dei nuovi contatori smart sta procedendo regolarmente e sono già stati rimpiazzati oltre 300 contatori in diverse zone del comune. Le nostre squadre stanno operando con la massima attenzione per garantire la minima interruzione possibile del servizio durante le operazioni di sostituzione. Talete rinnova i ringraziamenti all’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e il supporto fornito per la realizzazione di questo importante progetto.

Il responsabile dei lavori utenza – il dr. Luciano Bernardini – ha dichiarato: «Le attività di installazione stanno andando avanti e, sebbene i nostri operatori siano talvolta dirottati su altre incombenze urgenti per garantire la continuità del servizio, siamo abbastanza soddisfatti dello stato di avanzamento del lavoro. «Ringraziamo inoltre i cittadini di Faleria per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questa fase di transizione. Il nostro personale incaricato all’installazione è sempre munito di tesserino di riconoscimento e opera nel pieno rispetto delle normative vigenti».

