SANTA MARINELLA – La vicenda che ha coinvolto ieri l’altro sette volanti dei Carabinieri che hanno catturato il malvivente, dopo un rocambolesco inseguimento di un furgone guidato da un ladro che aveva forzato un posto di blocco a Ladispoli ha suscitato scalpore e solidarietà nei confronti dell’azione dei carabinieri.. Nelle fasi più cruciali, quattro Carabinieri sono rimasti feriti. “Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza ai quattro carabinieri che giovedì sono rimasti feriti mentre stavano svolgendo il loro dovere – scrive in una nota Tidei - auguro ai militari che hanno dato dimostrazione di grande abnegazione, una pronta guarigione e soprattutto voglio rinnovare la mia più profonda stima e ammirazione per tutti gli uomini dell’arma e di tutte le forze dell’ordine che quotidianamente si mettono al servizio della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, come accaduto oggi nel corso dell’inseguimento di un malvivente, mettendo a repentaglio la loro stessa vita. Allo stesso modo voglio porgere un plauso, cui seguirà un encomio, al maresciallo della Polizia Locale Pino Marsili, che ha dato il suo contributo come gli era stato richiesto dai militari dell’Arma per cercare di porre fine alla fuga del malfattore. Non solo il maresciallo ha eseguito gli ordini dei Carabinieri, ma ha anche provveduto a mettere in sicurezza la passeggera che aveva a bordo nel caso specifico una consigliera comunale. Sono questi i gesti che fanno la differenza e che rendono molti uomini che indossano una divisa se non degli eroi, anche se lo sono, sicuramente delle persone che hanno un alto senso civico e dello Stato”.