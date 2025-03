TOLFA - Il parroco di Tolfa, don Martin Bahati il 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, con l'inizio della Quaresima ha scritto una lettera a tutti i tolfetani.

Cari fratelli e sorelle, oggi è il mercoledì delle ceneri. Iniziamo bene la Quaresima: tempo sacramentale della nostra conversione, tempo dell'allenamento spirituale per corrispondere alla nostra vocazione cristiana e tempo di preparazione alle celebrazioni pasquali. Il mercoledì delle ceneri è giorno di preghiera, di digiuno e di esercitazione alla carità fraterna. Vogliamo entrare nel Mistero pasquale seguendo le orme di Gesù, Nostro Maestro e Signore, che ha lasciato a noi l'esempio del servizio fraterno nell'amore». La messa, con l'imposizione delle ceneri in segno di penitenza, è stata celebrata nella Chiesa di Sant'Egidio, alle ore 17. Il parroco ha invitato tutti a partecipare, numerosi: bambini, ragazzi del catechismo, giovani di ogni età e persone adulte, per dimostrare la buona volontà di «camminare sulle vie del rinnovamento che ci propone questo tempo santo». «Ecco il tempo favorevole che ci riconduce al Signore - ha detto il parroco - Lo accogliamo e lo viviamo nel vero amore cristiano».