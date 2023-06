LADISPOLI - Pronta a iniziare l'estate dell'associazione nautica Campo di Mare. Appuntamento alle 12 di oggi con la cerimonia dell'alzabandiera per il 54esimo anno consecutivo. «Una tradizione che prosegue negli anni e che per tutti, rappresenta l'inizio ufficiale della stagione estiva e delle giornate di mare», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. Un week end questo che sta coincidendo con il VelaDay, iniziato proprio ieri: una due giorni nazionale della Federazione italiana vela per promuovere la cultura del mare, della vela e degli sport acquatici.

