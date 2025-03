FIUMICINO - Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una mozione per richiedere l’installazione di cartelli toponomastici che segnalino chiaramente gli ingressi a Parco Leonardo, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del quartiere e chiarirne i confini. La proposta prevede il posizionamento della nuova segnaletica nei punti strategici di accesso, in particolare alle due rotatorie principali della località. L’iniziativa nasce dalle richieste dei residenti, che lamentano una persistente confusione tra le diverse aree del quartiere. Parco Leonardo e Pleiadi, infatti, vengono spesso percepite come due realtà distinte, creando disorientamento tra chi vi abita o si trasferisce. Tuttavia, i promotori della mozione sottolineano che si tratta di un unico quartiere, che comprende tutte le sue zone, e che è necessario ufficializzare questa unità attraverso una segnaletica chiara ed evidente. L’intervento richiesto non è solo di natura simbolica, ma rappresenta un passo concreto verso il riconoscimento di un’identità territoriale forte e condivisa. Rendere ben visibili i confini del quartiere può facilitare l’orientamento e rafforzare il senso di appartenenza tra i residenti, oltre a migliorare la comunicazione e la percezione dell’area anche per chi vi transita o vi lavora.