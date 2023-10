CERVETERI – «Si sapeva che prima o poi sarebbe accaduto». Per i residenti, come Nello, il copione era già scritto. Fortunatamente lo scontro tra due vetture non ha provocato conseguenze per i rispettivi conducenti. Troppo caotica però la viabilità tra via Aurelia e via Fontana Morella dopo la realizzazione del centro commerciale. Si crea sempre l’effetto tappo e nonostante la presenza del semaforo, e da pochi giorni anche dei photored pronti a stangare chi passa col rosso, la situazione è sempre molto complicata dal punto di vista della circolazione stradale. L’ingresso nel punto vendita e nella cantina sociale è sempre un rebus. «Questa strada è diventata impercorribile e il colpo di grazia è stato proprio un altro supermercato», scrive pubblicamente Vittoria. C’è da risolvere anche il problema delle voragini sulla via Morella in prossimità di Campo di Mare verso Ladispoli. Subito dopo l’incrocio con via del Bagolaro, le vistose crepe sull’asfalto mettono in pericolo gli automobilisti, soprattutto nelle ore notturne. La zona è completamente al buio e anche i cinghiali attraversono la strada per raggiungere i sentieri della palude di Torre Flavia.

