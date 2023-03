Cronaca

Incidenti a raffica sul torrente ghiacciato

San Gordiano. La perdita idrica con le basse temperature diventa una lastra scivolosa: ieri mattina quattro mezzi sono finiti fuori strada. Caduta rovinosa anche per una donna anziana, mattinata di lavoro per il pronto soccorso. L’amministrazione comunale era stata messa in guardia, di casi simili la città è piena ma nessuno interviene