Tragico incidente stradale questo pomeriggio sulla Canepinese. Per causa in corso d'accertamento una Toyota Rav4 si è scontrata con una moto. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio per Vitorchiano. Il suv, con a bordo 5 persone, procedeva dalla strada provinciale Piangoli, forse a causa di una mancata precedenza allo stop, ha centrato ha preso una moto Ducati m4, che percorreva la canepinese. L'impatto è stato molto violento e per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Si tratta di un 41enne di Vetralla.