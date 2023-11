CERVETERI - Incidente all'alba sulla A12 Roma - Civitavecchia, al km 34 in direzione della città portuale. Un'auto con a bordo cinque ragazzi si è andata a scontrare, per cause in corso di accertamento, contro un pick-up con a bordo due cacciatori. Dopo l'impatto altre due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno provveduto a liberare i feriti dai veicoli per affidarli alle cure del 118. Per fortuna nessuno degli occupanti delle auto coinvolte sembrerebbe essere in condizioni gravi. A bordo del pick-up anche due cani da caccia nelle loro apposite gabbie. Anche i due amici a quattro zampe, per fortuna, non hanno subito ferite e sembrano in buone condizioni. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico una volta riaperta la carreggiata.