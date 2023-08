CIVITAVECCHIA – Stava giocando su uno scivolo acquatico quando il padre, che scendeva dietro di lei, le è finito addosso. Vittima dell’incidente una bimba di 9 anni che stava trascorrendo la giornata in un parco acquatico, l’Aquafelix.

Soccorsa, la piccola è stata trasferita in gravissime condizioni al Bambino Gesù. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Civitavecchia, delegati dalla procura.