CERVETERI – Ancora un rogo a Borgo San Martino. Ad andare a fuoco tre ettari di sterpaglie, canneti e una porzione di uliveto. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno estinto le fiamme impedendo alle stesse di propagarsi alla vegetazione circostante e ad alcune strutture presenti nelle immediate vicinanze. Sul posto, in ausilio ai vigili del fuoco, anche tre equipaggi della Protezione civile di Cerveteri. Per arginare il rogo ci sono volute circa due ore.