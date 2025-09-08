CERVETERI – Fondi extra per il gruppo comunale della Protezione Civile etrusca. Sono circa 17mila euro i fondi arrivati dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile nell’ambito di un bando relativo all’anno 2025 riservato ai gruppi di “Classe A”, la categoria massima esistente nel sistema di Protezione Civile Nazionale e dunque esempio di eccellenza, competenza e professionalità. Questo finanziamento sarà necessariamente impiegato per l’acquisto di per l’acquisto di Dpi, ovvero i dispositivi di protezione individuale, manutenzione dei mezzi a disposizione e potenziamento complessivo del sistema organizzativo operativo. «Un contributo comunque importante – spiega la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti - quello ottenuto dalla nostra Protezione civile, fondi che saranno utilizzati per nuovi dispositivi più che mai fondamentali nel fronteggiare le numerose emergenze quotidiane, una su tutte quelle legate agli incendi. Per la manutenzione e il potenziamento dell’intero servizio, il gruppo etrusco non è nuovo ad aggiudicarsi dei finanziamenti provenienti da enti sovracomunali, una testimonianza di quanto sia valida e di spessore non soltanto sul campo, sul fronte più operativo, ma anche dal lato più amministrativo». È stata un’altra estate dura sul lato dei roghi, innescati spesso e volentieri da piromani senza scrupoli in centro e soprattutto nelle aree periferiche. «Ci tengo inoltre ad evidenziare – aggiunge il primo cittadino - come questo bando fosse riservato solamente ai gruppi riconosciuti come Classe A: il massimo riconoscimento che si possa ottenere a livello nazionale. A Renato Bisegni, responsabile e a tutti i Volontari, i miei complimenti e il ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono, non soltanto nel territorio, ma anche in fase istruttoria e di preparazione degli atti propedeutici all’ottenimento di fondi extra comunali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA